Zala Korošec zmagala na deseti slovenski glasbeni olimpijadi

Ljubljana, 16. junija - Zala Korošec z Osnovne šole Rodica Domžale pod vodstvom mentorice Katja Gačnik je zmagala na deseti slovenski glasbeni olimpijadi, ki je od začetka marca potekala na 44 osnovnih šolah. Državno tekmovanje so izvedli na daljavo in deloma v živo. Test so udeleženci pisali hkrati, svoje pevske nastope in izvedbe avtorske skladbe pa so posneli.