Newyorške borze končale v rdečem

New York, 15. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice so se v torek spustile z rekordnih ravni, saj so vlagatelji preučili vrsto novih gospodarskih podatkov, med katerimi so bili tudi podatki o potrošniški porabi med okrevanjem, ki so bili šibkejši od pričakovanih, je zapisano na portalu Yahoo Finance.