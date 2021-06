Glasovanje o kandidaturi Dikaučiča: 44 za, 41 proti

Ljubljana, 15. junija - Poslanci so s 44 glasovi za in 41 proti na današnji izredni seji za novega pravosodnega ministra potrdili Marjana Dikaučiča iz kvote SMC. Za so glasovali poslanci koalicijskih SDS, NSi in SMC, opozicijske SNS in en poslanec DeSUS ter poslanca narodnosti. Proti so bili v LMŠ, SD, Levici, SAB, NeP.