Vlado Žabot za STA: Kresnik je pomemben za prepoznavnost in istovetnost Slovencev skozi roman

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 21. junija - Ob 30-letnici samostojnosti Slovenije velja spomniti, da je bila leta 1991 prvič podeljena tudi nagrada za slovenski roman leta. Pobudnik in prvi organizator kresnika Vlado Žabot se je za STA spominjal, da se mu je tedaj zdelo pomembno skozi roman spodbuditi slovensko duhovno in jezikovno ustvarjalnost ter prepoznavnost in istovetnost Slovencev.