Na brniškem letališču bodo slavnostno odprli nov potniški terminal

Brnik, 16. junija - Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana bodo danes slovesno odprli nov potniški terminal, s katerim upravljalec letališča Fraport Slovenija razširja obstoječi terminal in odpravlja njegova ozka grla. 21 milijonov evrov vredno naložbo so izpeljali v zastavljenih časovnih in finančnih okvirih. Slavnostni govornik na odprtju bo premier Janez Janša.