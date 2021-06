V hrvaški vasi prodajajo stare hiše za eno kuno

Zagreb, 15. junija - V občini Legrad na severozahodu Hrvaške za eno kuno (13,3 centa) prodajajo prazne in zapuščene hiše, da bi povečali število prebivalcev kraja, ki leži blizu sotočja Mure in Drave ob hrvaško-madžarski meji. Doslej so prodali 17 hiš, za nakup pa se zanimajo tudi posamezniki iz Rusije, Turčije, Kolumbije in še nekaterih držav.