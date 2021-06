Gorišek in Lazar v solu in duu v Cankarjevih torkih

Ljubljana, 15. junija - Cankarjev dom (CD) bo sezono cikla Cankarjevi torki nocoj sklenil s pianistoma Bojanom Goriškom in Milkom Lazarjem. Priznana pianista sodobne glasbe sta pripravila izborni program, ki ga bosta izvedla v solu in duu. To bo prvi Cankarjev torek v živo za občinstvo od lanskega oktobra, so sporočili iz CD. Koncert bo v Gallusovi dvorani.