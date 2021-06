Po sedmih letih v Bruslju v torek spet vrh EU in ZDA

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 14. junija - Voditelji osrednjih institucij EU se bodo v torek v Bruslju srečali z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. To bo prvi vrh EU in ZDA po marcu 2014. V EU izpostavljajo, da so se čezatlantski odnosi utrdili že v prvih mesecih po prihodu Bidna. V ospredju pogovorov bodo po pričakovanjih Kitajska in podnebne spremembe.