Avstrijci pokvarili prvi makedonski nastop na EP

Bukarešta, 13. junija - Avstrijska nogometna reprezentanca je v Bukarešti v 1. krogu evropskega prvenstva premagala novinko na turnirjih Severno Makedonijo s 3:1 (1:1). Za Avstrijo so zadeli Stefan Lainer, Michael Gregoritsch in Marko Arnautović, za Makedonce pa Goran Pandev. V skupini C bo ob 21.00 uri še tekma v Amsterdamu med Nizozemsko in Ukrajino.