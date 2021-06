EU in Velika Britanija bosta nadaljevali pogovore glede Severne Irske

London, 12. junija - Britanski premier Boris Johnson se je s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom danes dogovoril, da bodo nadaljevali pogovore glede Severne Irske, so sporočili iz Downing Streeta. Von der Leynova pa je tvitnila, da morata obe strani implementirati, kar so se že dogovorili.