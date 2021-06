Hitra rast cen surovin povzroča težave tudi slovenski industriji

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 12. junija - Hitro naraščajoče cene surovin povzročajo težave tudi slovenski industriji. Kot je za STA povedal direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala Gregor Ficko, to dodobra občutijo zlasti v gradbeni industriji. Med tistimi, ki so zaradi velikega povpraševanja po surovini morali seči globlje v žep, je tudi lesna industrija.