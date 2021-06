Izraelski parlament danes o novi vladi pod vodstvom Beneta

Tel Aviv, 13. junija - Izraelski parlament bo danes predvidoma glasoval o novi vladi pod vodstvom Naftalija Beneta, ki bo po 12 letih zamenjala vlado Benjamina Netanjahuja. Nova koalicija ima sicer v 120-članskem knesetu tesno večino 61 poslancev in Netanjahu skupaj s privrženci upa, da bo na koncu prišlo do presenečenja in nova vlada zaupnice ne bo dobila.