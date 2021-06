Hrvaška vlada predlaga uvrstitev maščevalne pornografije med kazniva dejanja

Zagreb, 10. junija - Hrvaška vlada je danes v parlament poslala spremembe kazenskega zakonika, s katerimi želi okrepiti mehanizme zaščite žrtev družinskega in spolnega nasilja ter nadlegovanja. Med drugim so kot novo kaznivo dejanje predlagali zlorabo posnetkov spolno eksplicitnih vsebin, ki so povezani z maščevalno pornografijo.