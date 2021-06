EU pred vrhom G7 izpostavlja sodelovanje glede cepiv in okrevanja ter obrambo vrednot

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 10. junija - Za EU bo na vrhu G7 v britanskem Cornwallu ključna krepitev sodelovanja pri spoprijemanju s pandemijo covida-19 in gospodarskem okrevanju, glede odnosov z Rusijo in Kitajsko ter v boju proti podnebnim spremembam in pri obdavčevanju podjetij. Pri tem je odločena braniti mednarodno ureditev na podlagi skupnih pravil in svoje temeljne vrednote.