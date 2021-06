Na Novi pošti sejem mreže slovenskih gledaliških založnikov knjiga = dogodek

Ljubljana, 11. junija - Na Novi pošti se bo ob 15. uri začel sejem Slovenskih gledaliških založnikov Emanat, Knjižnice Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), Maske in Slovenskega gledališkega inštituta (Slogi). V sklopu sejma bodo potekale predstavitve knjig, izbrano literaturo bodo ponudili po znižanih cenah, pripravili pa so tudi koncert zasedbe Lelee in DJ program.