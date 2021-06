V Peruju po drugem krogu predsedniških volitev v tesnem vodstvu levičar Castillo

Lima, 10. junija - V Peruju so po nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev do srede zvečer prešteli 99 odstotkov glasov. V tesnem vodstvu je sedaj s 50,2 odstotka glasov podpore levičar, učitelj in sindikalist Pedro Castillo. Njegova tekmica, desna Keiko Fujimori ima 49,7 odstotka glasov podpore, poroča francoska tiskovna agencija AFP.