Turistični ponudniki na Pohorju s projektom kulinarične transverzale

Maribor, 10. junija - Turistično društvo gostincev Pohorja, ki povezuje tamkajšnje gostince, planinske koče, ponudnike nočitvenih zmogljivosti in turistične kmetije na območju Maribora, Hoč, Slovenske Bistrice, Ruš in Frama, se pripravlja na poletni del turistične sezone. V ta namen so predstavili nove kartončke in zemljevide Pohorske kulinarične transverzale.