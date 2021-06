Pahor z britansko gostjo v Beli krajini obeležil dan slovensko-britanskega prijateljstva

Vinica, 10. junija - Predsednik republike Borut Pahor in britanska državna podsekretarka, pristojna za evropsko sosedstvo in Ameriko Wendy Morton sta v Gornjem Suhorju pri Vinici, kjer se je leta 1945 zrušil bombnik z britansko posadko, katere del so slovenski partizani rešili pred okupatorji, obeležila dan slovensko-britanskega prijateljstva.