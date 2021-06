Ameriški milijarderji uspešni pri izogibanju plačevanja davkov

New York, 9. junija - Najbogatejši Američani se znajo po ugotovitvah raziskave, ki jo je na podlagi davčnih podatkov opravila organizacija ProPublica, uspešno izogibati plačilu davkov, sploh po stopnji, ki bi bila odmerjena glede na višino njihovega premoženja. Med njimi naštevajo bogataše, kot so Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk in Michael Bloomberg.