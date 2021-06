Letošnje 56. Borštnikovo srečanje v novem terminu in v živo

Maribor, 9. junija - Organizatorji 56. festivala Borštnikovo srečanje so danes predstavili program, tokrat v nov termin prenesenega osrednjega gledališkega dogodka. Ta bo potekal med 14. in 27. junijem, kot je povedal umetniški direktor Aleš Novak, pa so vztrajali pri odločitvi, da ga bodo izvedli v živo, čeprav so se mnogi drugi odločili za hibridne oblike.