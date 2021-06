Knjižnica v Semeniški palači več kot 300 let star kulturni spomenik

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 15. junija - Mineva 320 let od ustanovitve Semeniške knjižnice v Ljubljani, prve javne znanstvene knjižnice na Slovenskem. Njen strop krasi 300 let stara umetnina italijanskega slikarja Giulia Quaglia, freska, ki po predstavitvi različnih znanosti in umetnosti v svojem središču predstavlja Resnico.