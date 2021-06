Globalno okrevanje spodbuja rast izvoza nemškega blaga

Wiesbaden, 9. junija - Nemški izvozniki kujejo dobičke na račun okrevanja svetovnega gospodarstva po koronski krizi leta 2020. Aprila so izvozili za 111,8 milijarde evrov blaga, kar je 47,7 odstotka več kot v šibkem lanskem aprilu, je sporočil zvezni statistični urad. Aprila lani so zunanjo trgovino strmoglavili zaprtje meja in ukrepi za boj proti prvemu valu pandemije.