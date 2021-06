Marjan Dikaučič - novi minister za pravosodje, ki stavi na svežino in neobremenjenost

Ljubljana, 15. junija - Novi minister za pravosodje, 39-letni Marjan Dikaučič, je nov obraz na političnem parketu. Prav to je kot prednost izpostavil tudi vodja poslancev SMC Gregor Perič, češ da zaradi tega ni obremenjen in da ne sodi v nobeno od pravniških ali drugih omrežij. Tudi Dikaučič obljublja svež in neobremenjen pristop k opravljanju funkcije.