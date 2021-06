Inštitut za oljkarstvo nagradil najboljše namizne oljke

Koper, 8. junija - Koprski Inštitut za oljkarstvo je danes priredil peti Festival namiznih oljk, ki so ga v sodelovanju s podjetjem Soline pridelava soli letos nadgradili s projektom Soljke. Z njim želijo promovirati tradicijo vlaganja namiznih oljk, hkrati pa razviti nove, inovativne izdelke iz oljk, soli in oljčnega olja. Najboljše namizne oljke so tudi nagradili.