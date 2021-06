Anketa: Bratje Italije na drugem mestu za Ligo in pred demokrati

Rim, 8. junija - Sedaj edina opozicijska stranka v Italiji, desničarski Bratje Italije, so se na lestvici priljubljenosti strank v državi povzpeli na drugo mesto za Ligo in pred Demokratsko stranko, kaže najnovejša javnomnenjska raziskava inštituta SWG. Če bi bile volitve zdaj, bi to stranko pod vodstvom Giorgie Meloni podprlo 20,4 odstotka volivcev.