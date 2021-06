Kranj želi postati središče filmske umetnosti

Kranj, 8. junija - Kranj se lahko pohvali z bogato tradicijo na področju avdiovizualne umetnosti, v prihodnje pa si želi postati tudi njeno središče. Letošnji Igralski filmski festival Kranj - KRAFFT, ki bo v Kranju potekal od 15. do 20. junija, je prvi korak v to smer, so na današnji novinarski konferenci v Kranju povedali organizatorji festivala.