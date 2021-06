Privlačnost Slovenije v očeh nemških podjetij se krepi

Ljubljana, 8. junija - Slovenija za nemška podjetja ostaja privlačna poslovna lokacija, kaže letošnja raziskava nemških gospodarskih zbornic v 15 državah srednje in vzhodne Evrope. Zanimanje nemških investitorjev za dodatna vlaganja je veliko, Slovenija pa bi morala razmisliti, kako lahko to kar se da izkoristi, so bili prepričani govorci na novinarski konferenci.