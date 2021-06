Ljubljana, 7. junija - Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Celje center in Celje vzhod proti Mariboru. Ves promet je preusmerjen na regionalno cesto, kjer že nastajajo zastoji. Za osebna vozila je možen tudi obvoz po cestah skozi Celje do avtocestnega priključka Celje vzhod, so navedli na prometnoinformacijskem centru.