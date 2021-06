Podgoršek izrazil visoko mero zaupanja v varno hrano v Sloveniji

Ljubljana, 7. junija - V Sloveniji lahko po besedah kmetijskega ministra Jožeta Podgorška zaupamo upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. "Znamo poiskati nekatere anomalije, smo na preži, imamo učinkovit sistem, znamo določiti tveganja in se temu primerno obnašati," je poudaril in izrazil visoko mero zaupanja v varno hrano v Sloveniji.