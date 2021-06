V Zagrebu po napadih vran več poškodovanih

Zagreb, 7. junija - Najmanj štiri Zagrebčanke so se huje poškodovale, potem ko so jih na ulicah Zagreba napadle vrane. Ena izmed napadenih žensk si je pri padcu poškodovala hrbtenico, ostale pa nogo ali roko. Mestna uprava je prebivalce opozorila, naj se izogibajo območij, kjer vrane gnezdijo, saj napadajo ljudi, ko začutijo, da so ogroženi njihovi mladiči.