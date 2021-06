Reporter o pripravah SDS na volitve (7. 6.)

Ljubljana, 7. junija - Marko Medvešek v komentarju Predvolilno diskreditiranje piše o tem, da se Janez Janša in SDS pripravljata na volitve, morda celo predčasne, če se kaj zalomi. Temu služi tudi demoniziranje Levice in napad na najvidnejša poslanca stranke, Branka Grimsa in Jožeta Tanka, ki sta sicer veterana stranke, a bi se jima nekateri brez slabe vesti odpovedali.