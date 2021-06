Po vzporednih volitvah v Saški-Anhalt prepričljiva zmaga CDU

Magdeburg, 6. junija - Na današnjih volitvah v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt so sodeč po izidih vzporednih volitev prepričljivo slavili na deželni in tudi zvezni ravni vladajoči krščanski demokrati (CDU). Bojazni, da bi utegnila skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) presenetiti in morda celo premagati CDU, se tako očitno niso uresničile.