V Franciji odkrili spomenik padlim Britancem med "dnevom D"

Pariz, 6. junija - Na severu Francije so danes, na 77. obletnico zavezniškega izkrcanja v Normandiji, odkrili spomenik skoraj 22.500 britanskim vojakom, ki so padli na "dan D" in v dnevih, ki so sledili med osvobajanjem Evrope izpod nacizma. Britanski veterani se sicer zaradi pandemije covida-19 niso mogli udeležiti slovesnosti v živo, so si jo pa lahko ogledali.