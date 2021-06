Nizozemci navdušeno nazaj v kulturne ustanove in restavracije

Amsterdam, 5. junija - Na Nizozemskem so danes z odprtjem kulturnih ustanov in notranjosti gostinskih lokalov naredili dodatne korake k vračanju v čase pred strogimi omejitvami zaradi covida-19. Po poročanju medijev je prebivalstvo sprejelo to z navdušenjem, stoli v restavracijah so hitro zasedeni, vstopnice za kulturne prireditve pa hitro razprodane.