Delo o novih mednarodnih razmerjih (5. 6.)

Ljubljana, 4. junija - Barbara Kramžar v komentarju Svet po covidu-19 piše o novih mednarodnih razmerjih. V hitro cepljenih ZDA se je v mestna in nakupovalna središča, v kavarne in trgovine vrnilo staro življenje, Amerika slavi svojo zdravstveno in drugo inovativnost. Leto pandemije pa je prineslo tudi množične demonstracije proti policijskemu nasilju in mestne nemire.