Fakulteta za farmacijo ob 60-letnici z razstavo na prostem

Ljubljana, 6. junija - Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani z razstavo na prostem obeležuje 60 let delovanja. Na Krakovskem nasipu v Ljubljani bo tako do 6. julija na ogled razstava "Doma na Fakulteti za farmacijo", s katero želijo obiskovalcem predstaviti raznolikost delovanja in znanstvene dosežke fakultete, so zapisali v sporočilu za javnost.