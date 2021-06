V skupnosti varstveno-delovnih centrov tudi zahteve po zvišanju plač

Ankaran, 4. junija - V Skupnosti varstveno-delovnih centrov (VDC) Slovenije so na letni skupščini oblikovali vrsto zahtev do pristojnih. Med drugim zahtevajo upoštevanje zakona o socialnem varstvu in drugih predpisov ter polno financiranje kadrovskih normativov in zvišanje plač zaposlenih. Sami pa so se zavezali, da bo v središču njihove dejavnosti ostal uporabnik.