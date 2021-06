Prebivalci Slovenije lani prvič po letu 2009 večinoma potovali po domači državi

Ljubljana, 4. junija - Prebivalci Slovenije so lani opravili nekaj več kot 2,2 milijona zasebnih potovanj, kar je skoraj pol manj kot v letu 2019. Večino teh potovanj so - prvič po letu 2009 - opravili v Sloveniji, navaja državni statistični urad. Več kot polovica tistih, ki lani zasebno niso potovali, je kot razlog za to navedla covid-19.