Celjska občina tudi letos sofinancira obnovo uličnih stavb in sakralne dediščine

Celje, 6. junija - Celjska občina bo tudi letos sofinancirala obnovo uličnih stavb in sakralne dediščine. Javni razpis za sofinanciranje je objavljen na spletni strani občine, upravičenci pa morajo vloge oddati do konca tega meseca. V letošnjem občinskem proračunu je občina za ta namen zagotovila 150.000 evrov, so sporočili s celjske občine.