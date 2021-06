Zaposleni v javnem sektorju bodo dobili izplačan regres

Ljubljana, 4. junija - Zaposleni v javnem sektorju bodo danes dobili izplačan letošnji regres za letni dopust. V skladu z dogovorom, ki so ga sklenili vlada in sindikati, jim letos pripada regres v višini 1050 evrov. Danes bodo dobili izplačanih 1024 evrov, preostanek v višini 26 evrov pa ob izplačilu majske plače, torej med 10. in 15. junijem.