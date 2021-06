EURO 2020: En teden do odprtja EP v Rimu

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 4. junija - Čez en teden se bo v Rimu ob 21. uri s tekmo med Turčijo in Italijo začelo 16. nogometno evropsko prvenstvo. To bo razpršeno po celi Evropi. In čeprav bo zaradi pandemije novega koronavirusa leto pozneje od predvidenega, je Evropska nogometna zveza (Uefa) prepričana v uspeh turnirja, čeprav covid-19 še kaže zobe in vpliva na obisk tekem.