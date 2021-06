Evropska glavna tožilka zaskrbljeno o Sloveniji: Moje roke so zvezane

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 4. junija - Evropska glavna tožilka Laura Codruta Kövesi zaplete z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji spremlja z veliko zaskrbljenostjo, saj to spodkopava evropsko javno tožilstvo in zaupanje v nadzor nad sredstvi EU. "Žal sem v najhujšem možnem položaju (...) Moje roke so zvezane," je dejala v pogovoru s skupino medijev, tudi STA.