Na okrogli mizi ekonomske fakultete o nujnosti vlaganj v razvoj

Ljubljana, 3. junija - Govorci na današnjem posvetu ljubljanske ekonomske fakultete z naslovom Kako z vrednostnimi papirji in prihranki prebivalstva spodbuditi investicijski ciklus so v nadaljevanju govorili o usmeritvah na področju projektnega financiranja v zeleno gospodarstvo in digitalizacijo. Raziskovalec Peter Wostner je poudaril nujnost večjih vlaganj v razvoj.