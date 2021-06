V Galeriji Sloart razstavlja Zdenko Huzjan

Ljubljana, 3. junija - V Galeriji Sloart bo do 9. julija na ogled razstava Zdenka Huzjana. Predstavnik slovenskega modernega likovnega ustvarjanja se predstavlja s slikami, ki jih je naslovil Senčno zaustje. Zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom bo odprtje potekalo med 18. in 21. uro, so sporočili iz galerije. Kustos razstave je Andrej Medved.