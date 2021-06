Trump po mesecu dni delovanja ukinil svoj blog

New York, 2. junija - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je danes uradno zaprl svoj blog, v katerem je objavljal svoja mnenja, potem ko so mu družbeni mediji zaprli dostop zaradi širjenja laži o lanskih volitvah in vzpodbujanja k nasilju, kar je privedlo do napada njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja.