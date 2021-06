Slovenski muzealci s spletnim kongresom na temo muzejev po epidemiji

Ljubljana, 3. junija - Pod okriljem ICOM Slovenija in Muzeja narodne osvoboditve Maribor se bo danes začel dvodnevni spletni kongres slovenskih muzealcev. Na tretjem kongresu, letos pod naslovom Muzeji za raznolikost in vključenost, bo sodelovalo 55 slovenskih muzealk in muzealcev. Glavna govorka bo priznana danska muzeologinja Jette Sandahl.