Varuh človekovih pravic ustavno odločbo glede zakona o nalezljivih boleznih vidi kot potrditev svojih opozoril

Ljubljana, 2. junija - Varuh človekovih pravic pozdravlja odločitev ustavnega sodišča o neustavnosti nekaterih delov zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerih so bili sprejeti nekateri epidemiološki ukrepi. Odločitev namreč odpravlja dvome in pritrjuje pomislekom varuha, ki jih je ob sprejemanju ukrepov tudi sam naslavljal na vlado, so sporočili.