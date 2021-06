Zoom v prvem četrtletju potrojil prihodke

New York, 2. junija - Ponudnik spletnih komunikacijskih storitev Zoom še naprej žanje rezultate povečanega dela od doma v času pandemije covida-19. V prvem četrtletju poslovnega leta, od začetka februarja do konca aprila, aprila, so zabeležili 956,2 milijona dolarjev prihodkov, kar je 191 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.