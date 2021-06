DZ prižgal zeleno luč podlagi za prevozne platforme

Ljubljana, 1. junija - DZ je danes s 50 glasovi za in 36 glasovi proti sprejel predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim prinaša podlago za delovanje platform za prevoze, kot je Uber. Novelo so podprle SDS, SMC, DeSUS, SNS in poslanska skupina nepovezanih poslancev, medtem ko so ji nasprotovale opozicijske SD, Levica SAB in LMŠ.