Regionalno razvojni sklad v prerazporeditev sredstev za blaženje posledic epidemije

Ljubljana, 1. junija - Vlada je na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo sprejela spremembe in dopolnitve poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021. Sklad bo letos dal poudarek na okrevanje po epidemiji covida-19, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.